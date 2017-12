Joia do Santos evita comparação com Neymar: 'Quero ser o novo Rodrygo'

Quando surge um novo craque, a comparação com jogadores de outras gerações é inevitável, ainda mais em um time como o Santos, que revelou para o mundo grandes nomes do futebol mundial, entre eles o rei Pelé. Apesar de ter Neymar como maior ídolo, a mais nova promessa do Santos não quer ser comparado com nenhum outro que vestiu a camisa do Peixe: “Neymar só tem um. Eu quero ser o novo Rodrygo e fazer coisas que só eu posso fazer”, afirmou Rodrygo Goes, jogador mais jovem do Brasil a ter um contrato com a Nike, quando tinha apenas 11 anos de idade.

Além de se espelhar no camisa 11 do Barcelona, o garoto tem dentro de casa um fonte de inspiração. Seu pai se aposentou em 2016, depois de passagem por clubes como Ceará, Guarani, Boa Esporte, Criciúma e Cuiabá. Rodrygo pôde conhecer seu ídolo em junho passado, quando Neymar chamou amigos e jogadores da base do Santos para uma pelada em seu instituto em Praia Grande. O Menino da Vila se destacou com dois gols, conversou e tirou fotos com o craque.

Apesar da pouca idade, o garoto já é bastante rodado. Com apenas oito anos passou no teste do São Paulo, onde jogou por dois anos futsal e mais dois futebol de campo, no centro de treinamento de Cotia. Depois de enfrentar o Santos, entrou no radar do time da Vila, até que no final de 2010 acabou se transferindo para o clube.

Com 16 anos, a nova promessa está muito próximo de fechar contrato com a equipe profissional do Santos e está sendo observado pelo técnico Dorival Júnior. Ele também foi sondado por clubes europeus, mas antes de deixar o Brasil sonha em ganhar títulos com a camisa do Peixe. “Quero ser campeão brasileiro e de tudo que for possível para depois ir para a Europa jogar nos clubes grandes: Real Madrid, Barcelona, Bayern, Manchester United...”, disse o jogador que participou do lançamento da nova chuteira da Nike Hypervenom 3, ao lado dos atacantes Jô (Corinthians) e Felipe Vizeu (Flamengo).