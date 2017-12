Joia do Santos faz seis em vitória por 15 a 0; veja os gols de Rodrygo Goes

Desde que chegou ao Santos em 2010, Rodrygo Goes é tratado como o novo Neymar. E o garoto de 16 anos mostrou em seu último jogo pelo Peixe que a comparação faz sentido. O atacante marcou seis gols na vitória por 15 a 0 sobre o Jabaquara, no último sábado, em goleada da equipe sub-17.

Jogando também com a camisa 11, o garoto fez gols de todos os jeitos: driblando o goleiro, chutando forte e colocado. Mas o mais impressionante foi o terceiro gol, quando passou por quatro defensores antes de dar um toque na saída do goleiro.

Com apenas oito anos, Rodrygo passou no teste do São Paulo, onde jogou por dois anos futsal e mais dois futebol de campo, no centro de treinamento de Cotia. Depois de enfrentar o Santos, entrou no radar do time da Vila, até que no final de 2010 acabou se transferindo para o clube.

O contrato de formação com o Santos se encerra em junho de 2018. O time mostrou interesse em assinar acordo para que o garoto jogue no time profissional, mas as negociações estão se arrastam há meses e parecem estar longe de um desfecho.

