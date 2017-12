Joia sub-17 do Palmeiras está acertado com Real Madrid, diz jornal

Um dos destaques da seleção brasileira na Copa do Mundo sub-17, que acontece na Índia, o meia Alan, do Palmeiras, já em acordo verbal para se transferir para a cantera do Real Madrid. Justamente por isso, o jovem foi capa do jornal espanhol As nesta sexta-feira, 20.

Segundo o periódico, Alan chegaria a Madri no próximo verão europeu, isto é, entre os meses de junho e agosto de 2018. O meia não chegaria direto para o time principal, mas para o Castilla, a equipe B merengue.

Chamado pelo Palmeiras após ser observado no futebol de salão, Alan tem contrato até 2020 e multa rescisória de 50 milhões de euros. O Real, no entanto, espera negociar um valor menor para poder contar com o jogador.

Ainda de acordo com o As, o agente do jogador, Juan Figger, se reuniu com dirigentes do Real Madrid, no Santiago Bernabéu, no começo do ano para iniciar as negociações, que têm avançado desde então.