Jornais ingleses repercutem fala de Neto sobre Coutinho: 'Não ganhou nada'

Os jornais ingleses repercutiram o comentário do ex-jogador e agora apresentador Neto, que voltou a causar polêmica ao afirmar que Philippe Coutinho não é tudo isso e que prefere Renato Augusto como titular da seleção brasileira.

"Sabe quantos títulos ele tem no Liverpool? Nenhum", disse Neto durante seu programa 'Os Donos da Bola', na TV Bandeirantes. Para o apresentador há uma empolgação excessiva com a atuação do meia Philippe Coutinho na vitória por 2 a 0 do Brasil sobre o Equador, na última quinta, 31, pelas Eliminatórias da Copa de 2018.

"Philippe Coutinho não é tudo isso que vocês estão falando. Calma, vai devagar. Ele é muito bom jogador, só que ele não ganha uma Copa do Mundo para nós. Mas é muito bom jogador. Eu prefiro o Renato Augusto”, completou Neto.

A fala de Neto ganhou destaque em vários jornais ingleses, como o Liverpool Echo, Daily Star e Express. No Brasil, a maioria discordou da opinião do apresentador nas redes sociais e até mesmo em programas esportivos.

A explicação para a opinião sobre o jogador ter virado notícia na Inglaterra se deve ao fato do brasileiro ter demonstrado interesse em trocar o Liverpool pelo Barcelona. O clube espanhol tentou até as ultimas horas da janela de transferência sua contratação, mas o negócio não se concretizou já que o clube inglês fixou o valor em 200 milhões de euros (cerca de R$ 745 milhões), quantia prontamente rejeitado pelo Barcelona.