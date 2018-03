Jornais peruanos detonam Christian Cueva por atitudes no São Paulo

A imprensa peruana deu destaque nesta quarta às polêmicas de Cueva no São Paulo, depois do peruano pedir para não jogar contra o Mirassol. O jogador não gostou de ser reserva no time de Dorival Junior e o clube emitiu uma nota dizendo que o atleta não estava comprometido.

Para o jornal "Líbero", as atitudes do jogador podem tirá-lo da Copa do Mundo. "Aladinho se declara em rebeldia no São Paulo e exige sair do clube. Ficará sem Copa do Mundo?", questiona a publicação, que lembra que o técnico da seleção do país, Ricardo Gareca, pediu comprometimento de seus jogadores com os clubes em que atuam.

O "El Bocón" provocou: "Rebelde sem causa", disse sobre o peruano, a quem acusa de ter causado uma situação embaraçosa ao se negar a jogar e buscar outro clube. O teor da publicação é o mesmo do "Depor", que afirma que Cueva revelou sua "pior face" ao se negar a jogar no clube tricolor. "O que acontece, Aladino?"