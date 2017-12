Jornal: Barcelona já sabe valor para tirar Philippe Coutinho do Liverpool

Desde quando o negócio não foi fechado na janela de transferências do último verão europeu, em agosto, o Barcelona segue à caça de Philippe Coutinho. Essa espera, no entanto, deve acabar em janeiro, pelo menos segundo a imprensa catalã. E o Chuteiras FC.

De acordo com o jornal Sport, em matéria publicada nesta quarta-feira, 20, o Barça já tem acertado com o Liverpool a quantia que liberará o jogador, em torno de 150 milhões de euros (R$ 584 milhões). Coutinho não possui multa rescisória no clube inglês, sendo assim, não há um valor certo para sua transferência. Este detalhe no contrato do jogador foi o principal entrave que impediu sua ida à Espanha no meio deste ano. Um dia antes, o Chuteiras FC contou a história com detalhes.

Além disso, a diretoria catalã também já teria negociado com os empresários o salário que o jogador receberá na Espanha, de 12 milhões de euros (R$ 46 milhões) por temporada. Conforme a nota, os empresários de Coutinho se reuniram com os diretores do clube em Barcelona nos últimos dias, para finalizar os detalhes.

Com a saída de Neymar para o Paris Saint-Germain, Coutinho se tornou o principal alvo do Barcelona para substituí-lo. Depois de preferir não interferir na negociação, o camisa 10 entrou com um pedido formal para que fosse liberado para acertar com o time espanhol, como apurado e publicado pelo Estado. O Liverpool, por sua vez, negou o pedido e manteve o jogador.

À época, o clube inglês recusou duas propostas oficiais dos catalães pelo meio-campista, sendo a primeira de 80 milhões de euros (R$ 311 milhões, na cotação atual) e a segunda, de 100 milhões de euros (R$ 389 milhões, na cotação atual). Coutinho renovou seu contrato com o Liverpool em janeiro deste ano, estendendo sua permanência no clube até 2020. Os ingleses não estão dispostos a entregá-lo nesta janela, mas entendem que serão muito difícil segurá-lo depois da Copa do Mundo.