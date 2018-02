Jornal catalão garante, de novo, Neymar no Real Madrid em 2019

Em meio às altas expectativas para o duelo entre Real Madrid e Paris Saint-Germain, o jornal Mundo Deportivo coloca ainda mais lenha na fogueira ao dar como certa a transferência do brasileiro Neymar ao clube merengue em 2019.

A matéria da jornalista Cristina Cubero compara a futura trajetória de Neymar com a de Ronaldo Fenômeno, que deixou o Barcelona para defender a Inter de Milão e depois voltou ao futebol espanhol com a camisa do Real. Cristina cobriu outros brasileiros que atuaram na Espanha.

Ainda de acordo com o diário esportivo da Catalunha, o plano de Neymar leva em conta de que o prêmio de Melhor do Mundo da Fifa costuma, em anos de Copa do Mundo, ir para o destaque da competição mundial. Em uma liga menos competitiva, Neymar se destacaria sem muito esforço e chegaria à Rússia em plenas condições de tentar quebrar a sequência de Messi e Cristiano Ronaldo. Neymar não se pronunciou sobre oassunto, tampouco seu estafe.