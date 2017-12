Jornal catalão revela supostos novos uniformes do Barcelona

Os uniformes do Barcelona irão mudar para próxima temporada, segundo imagens divulgada pelo site do jornal catalão Sport. O modelo principal conta com uma listra vertical mais grossa na parte central e listras que afinam conforme se aproximam das mangas. Outro ponto de destaque é o terceiro uniforme do Barça, que será marrom. Já a segunda vestimenta será em azul claro. Segundo o diário catalão, o uniforme foi apresentado à diretoria em fevereiro, mas somente agora recebeu a aprovação para que possa ser produzido pela Nike.