Jornal chileno se confunde e troca símbolo do Corinthians pelo do Botafogo

O jornal AS é um dos mais famosos e respeitados em todo o mundo. A versão chilena do diário, porém, cometeu um erro grotesco nesta quarta-feira. Nas chamadas de destaque para o jogo entre Corinthians e Universidad do Chile, pela Copa Sul-Americana, eles trocaram o escudo do clube paulista pelo do Botafogo.

Apesar do equívoco, a publicação demonstrou ter grande conhecimento do Corinthians, destacando a passagem do goleiro Johnny Herrera, hoje na La U, pelo clube paulista, em 2006, além de informações como a sequência de sete jogos e apenas uma vitória dos comandados de Fábio Carille.