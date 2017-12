Jornal compara Higuaín com porta-aviões após derrota na Supercopa

O atacante argentino Gonzalo Higuaín, da Juventus, da Itália, foi duramente criticado por um jornal de Turim após a derrota diante da Lazio por 3 a 2, na Supercopa da Itália. O jogador foi comparado pelo jornal Tuttosport a um "porta-aviões", por causa do que o diário apontou ser excesso de peso.

O jornal deu nota quatro para o desempenho do camisa 9 na partida dizendo que foi "humilhante" um jogador do nível de Higuaín não ter deixado sua marca no jogo. "É um porta-aviões que não se move e suas manobras estão limitadas. Ele acusou o peso de verão", afirmou o diário.

De fora das últimas listas de convocados para a seleção argentina na disputa pelas eliminatórias da Copa, Higuaín é conhecido por ter problemas frequentes com excesso de peso. Alvo de constantes críticas da imprensa esportiva, o argentino já foi chamado de "gordo" pelo presidente do Nápoli, Aurelio De Laurentiis, quando defendia a equipe.