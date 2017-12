Jornal crava duelo entre Chapecoense e Barcelona no mês de agosto

O esperado duelo entre Chapecoense e Barcelona, prometido pelo time espanhol dias após o trágico acidente com a delegação do clube brasileiro, em novembro do ano passado, deve sair do papel. Segundo o Mundo Deportivo, da Espanha, a partida acontecerá no início do mês de agosto.

A ideia do Barcelona é que a partida aconteça entre os dias 7 e 8, mas para isso precisa negociar com a CBF, já que a Chapecoense terá compromissos pelo Campeonato Brasileiro na mesma data. O duelo acontece pelo Torneio Joan Gamper, amistoso organizado pelo clube de Neymar e Messi anualmente e que, em 2013, teve o Santos como adversário. Na ocasião, o Barcelona venceu por 8 a 0.

Esse será apenas mais um compromisso internacional do clube catarinense. Antes disso, em julho, o time disputará a Copa Eusébio, em Portugal e em 15 de agosto irá ao Japão para jogar a Copa Suruga.