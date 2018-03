Jornal: Cristiano Ronaldo explica que mágoa com o Real 'não é pelo dinheiro'

Os boatos entre a relação de Cristiano Ronaldo com o Real Madrid cresceram nas últimas semanas, tudo indica que o craque não está satisfeito com o clube. Nesta segunda-feira, o jornal português Record revelou que o jogador está profundamente incomodado com a imagem de mercenário imposta pelos veículos de imprensa.

+ Cristiano Ronaldo desencanta, mas deixa partida com rosto sangrando

+ Jogadores do Real Madrid pressionam pela contratação de Neymar

+ 'Falta de respeito': Cristiano Ronaldo quer receber como Messi e Neymar

Ao redor do mundo as manchetes dizem que Cristiano quer receber o mesmo salário de Messi e Neymar. De acordo com o Record, ele já afirmou: "Não é pelo dinheiro. O problema não é a renovação."

A publicação diz que uma das mágoas de CR7 foi o pequeno investimento para o elenco desta temporada. O Real chegou a vender importantes jogadores, como Pepe, Morata, e James Rodríguez.