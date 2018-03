Jornal: Cristiano Ronaldo quer deixar o Real Madrid e voltar ao Manchester United

Se não bastasse a fase ruim dentro de campo, o Real Madrid pode estar à beira de uma crise ainda maior. Segundo matéria do jornal da capital espanhola As, publicado nesta segunda-feira, 15, o maior astro do time, Cristiano Ronaldo "se sente enganado" com a diretoria madridista e quer deixar o clube. O português, inclusive, já decidiu que quer retornar à sua antiga equipe, o Manchester United.

De acordo com a reportagem de Manuel Sainz, Ronaldo estaria decepcionado pelo não cumprimento da garantia de uma melhoria em seu contrato. A promessa foi feita pelo presidente Florentino Pérez depois da final da última Liga dos Campeões, quando o camisa 7 anotou dois dos quatro gols do Real sobre a Juventus, em Cardiff.

O As ainda cita que Cristiano Ronaldo é apenas o quinto jogador mais bem pago do mundo, com 21 milhões de euros (R$ 82 milhões) por temporada. Em comparação, o jornal cita que Neymar e Lionel Messi ganham pelo menos 50 milhões de euros (R$ 196 milhões) por temporada.

Ronaldo ganhou projeção mundial no United, clube que defendeu entre 2003 e 2009. Foi justamente pela equipe do Old Trafford que o português levantou sua primeira Bola de Ouro, em 2008. Sob o comando de Sir Alex Ferguson, conquistou um Mundial de Clubes (2008), uma Liga dos Campeões (2007/08), três Premier League (2006/07, 2007/08 e 2008/09), uma Copa da Inglaterra (2003/04), duas Copas da Liga Inglesa (2005/06 e 2009/09) e duas Supercopas da Inglaterra (2007 e 2008).