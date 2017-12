Conhecido pela suas capas criativas e com manchetes muito bem elaboradas, o jornal carioca EXTRA repetiu a dose, agora com um tema futebolístico.

Na primeira capa de edição desta sexta, o periódico estampou um editorial no qual afirma que, "em nome da precisão jornalística", não tratará mais o goleiro Muralha, do Flamengo, por esse apelido, já que, no entendimento do jornal, "desmoralizou o vulgo". Com isso, a partir de agora, a publicação apenas se referirá a ele como Alex Roberto, ex-Muralha.

O motivo do jornal não chamar mais o goleiro pelo apelido seria seu mal desempenho embaixo da trave e, principalmente, o baixo aproveitamento em defesas de pênaltis. Desde que chegou ao Flamengo, foram 16 penalidades cobradas em jogos oficiais e mais um em amistoso contra Alex Muralha e só um defendido - contra o Bangu, no Carioca de 2016 -, com um aproveitamento de 5,88%.

Além disso, ele foi considerado um dos principais culpados da eliminação do Flamengo para o Paraná, na Primeira Liga. O goleiro falhou em gol que levou a decisão para os pênaltis e não defendeu nenhuma das cobranças.

O EXTRA, no entanto, se comprometeu a "rever a decisão caso Alex Roberto, o ex-Muralha, volte a fazer por merecer".

Nas redes sociais, as reações foram divididas, entre os que entenderam a capa como brincadeira e os que viram uma falta de respeito e ofensa ao jogador.

Bom dia! Na capa do #JornalExtra desta sexta, 1 de setembro, um comunicado sobre o goleiro Muralha. Confira no site https://t.co/cuy1aN5evD pic.twitter.com/jg4LZAz1Ic — Jornal Extra (@jornalextra) 1 de setembro de 2017

Confira na íntegra o editorial do jornal EXTRA

"Em nome da precisão jornalística, o leitor do EXTRA não encontrará, a partir de hoje, a palavra Muralha relacionada ao senhor Alex Roberto Santana Rafael. Provável titular do Flamengo na final da Copa do Brasil, Alex Roberto, o ex-Muralha, mais uma vez desmoralizou o vulgo, levando um frango no jogo contra o Paraná pela Primeira Liga. Além de ter errado 100% dos lados nas cobranças de pênaltis, completando 545 dias sem defender uma penalidade. Também em nome da precisão jornalística, o EXTRA se compromete a rever sua decisão caso Alex Roberto, o ex-Muralha, volte a fazer por merecer."

Se eu fosse o Muralha, processaria o Extra e contrataria um advogado pra defender o caso. Até porque ele não ia conseguir defender sozinho. — Fernando (@FernandoVB_) 1 de setembro de 2017

Alô @Jogo_Extra o muralha vai de mal a pior! Mas eu continuarei o chamando pelo apelido. O belo não é belo por exemplo. Feio o que fizeram. — paulinho serra (@PaulinhoSerra) 1 de setembro de 2017

O extra não falou q todos tem q parar de chamá-lo de Muralha. Não teve nada de feio. Não teve ofensa, nem desrespeito. — felipe alves (@felipealves26) 1 de setembro de 2017

Como se grande parte dos jornalistas fizesse um bom trabalho. A maioria é ignorante e quase analfabeta, mas se rola uma crítica fazem um auê — Escórialick (@vscora) 1 de setembro de 2017

Já esqueceram que torcedor taca rojão e troca soco com jogador em má fase... Isso pra não falar de quando apedrejam os carros etc — Escórialick (@vscora) 1 de setembro de 2017

Se o Extra for barrado do Ninho/Gávea será o maior feito do goleiro Alex, que de Muralha não tem nada mesmo. — José Peralta (@CRFlamenguismo) 1 de setembro de 2017

No Jogo Extra tb não teve alívio pro Muralha pic.twitter.com/k6GVxmniCV — FutPapers (@futpapers) 1 de setembro de 2017

Já vi críticas duras ao que fizeram hoje no Extra até de gente que: - odeia o Muralha; - odeia o Flamengo; - nem acompanha futebol. — Marcello Brum (@llmarcello) 1 de setembro de 2017

Eu poderia achar um absurdo essa capa do Extra, aí lembro que o muralha eh um merda e n faz nd pra mudar isso... — Cleyton CRF (@CleytonAndradee) 1 de setembro de 2017

tem uma meia dúzia que passa o dia humilhando o Muralha aqui, no Instagram dele, da esposa, mas aí o Extra brinca e "noooooooooosssssaaaa" — Pelaipe Depressão (@Pelaipedadepre) 1 de setembro de 2017

A baixaria do Extra no fundo foi boa. Assim os que ofendiam Muralha agora o defendem. Flamengo unido é mais forte. — Walter Monteiro (@womonteiro) 1 de setembro de 2017