Jornal espanhol destaca filho de Zidane: 'Família tocada pelos deuses'

Atual técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane foi um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. E parece que o talento dele foi passado para seus filhos, todos os quatro nas categorias de base madridista. Nesta semana, quem ganhou destaque foi seu terceiro herdeiro, Theo.

Atuando pelo Cadete B do Real, o garoto de 14 anos realizou uma bela jogada que resultou em um golaço. Conduzindo a bola pela lateral direita, Theo deixou o marcador na saudade com um incrível drible de letra, tabelou com o Pablo Suárez e depois passou em profundidade para este mesmo companheiro, que completou para as redes encobrindo o goleiro.

"Uma família tocada pelos deuses: escandaloso Theo Zidane", definiu o jornal espanhol AS, na legenda do vídeo do lance.

Para saber mais sobre os filhos de Zidane nas "canteras" do Real, leia esta matéria do Estadão.