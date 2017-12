Jornal espanhol elege Gabigol como um dos grandes fiascos da Europa

Próximo do fim da temporada 2016/17, o jornal catalão Mundo Deportivo elegeu as 11 principais contratações do mercado europeu que não vingaram em seus novos clubes. Entre os selecionados está o brasileiro Gabriel Barbosa, o Gabigol, que foi do Santos para a Inter de Milão em setembro do ano passado.

"Pelo Gabigol, campeão olímpico com o Brasil, demonstraram interesse Barcelona, Juventus, Leicester e Chelsea. Finalmente, acertou com a Inter de Milão por 29 milhões de euros. Ele é um dos grandes fiascos da temporada (um gol, nove partidas e 112 minutos em campo)", descreveu o jornal.

Mesmo sem jogar, o atacante brasileiro tem causado problemas no clube. No último domingo, durante a vitória da Inter por 3 a 1 sobre a Lazio, Gabigol se irritou por não ir para o aquecimento e não ser utilizado, pegou suas coisas e abandonou o banco de reservas, se dirigindo aos vestiários.

Após a partida, o treinador Stefano Vecchi reprovou a atitude do garoto: "Esse elenco não pode ter este tipo de jogador que se acha". E ainda disse que o clube deverá aplicar alguma multa ao jogador. "Partirei das pequenas coisas e dos detalhes, que são como o clube se comportará no confronto do jogador, como fará com Gabigol. O clube interviu neste ano, está presente e multou frequentemente o jogador sem que isso fosse dito."

AS DECEPÇÕES DO FUTEBOL EUROPEU EM 2016/17, SEGUNDO O JORNAL MUNDO DEPORTIVO

Goleiro

Claudio Bravo - do Barcelona para o Manchester City

Lateral-direito

Serge Aurier - do Toulouse para o Paris Saint-Germain

Zagueiros

John Stones - do Everton para o Manchester City

Shkodran Mustafi - do Valência para o Arsenal

Lateral-esquerdo

Lucas Digne - do Paris Saint-Germain para o Barcelona

Volantes

Grzegorz Krychowiak - do Sevilla para o Paris Saint-Germain

Renato Sanches - do Benfica para o Bayern de Munique

Meias

Paul Pogba - da Juventus para o Manchester United

Nicolás Gaitán - do Benfica para o Atlético de Madrid

Atacantes

Jesé Rodríguez - do Paris Saint-Germain para o Las Palmas

Gabriel Barbosa - do Santos para a Inter de Milão