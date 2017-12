Jornal faz desenho animado para relembrar 1° título internacional de Messi

Em 1997, Lionel Messi ganhou seu primeiro título internacional, aos 9 anos de idade. Jogando na base do Newell´s Old Boys, da argentina, ele foi o destaque da Copa da Amizade, anotando dez gols no torneio disputado em Lima, no Peru. Para marcar essa data especial, o jornal peruano "El Comercio" fez um desenho animado do craque do Barcelona, explicando como surgiu a comemoração com as mãos apontadas para o céu.

A animação lembra ainda a relação de Messi com sua falecida avó Celia, que foi quem mais o apoiou no início de sua carreira. Ela o levava aos treinos quando criança, na escola de futebol do clube Abanderado Grandoli, no bairro de Las Heras da cidade de Rosario, terra natal de Lionel.