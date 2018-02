Jornal indica renovação de Guardiola com City até 2021 e aumento de salário

O Manchester City não quer perder Pep Guardiola no comando da equipe e preparou uma oferta de renovação para o treinador. O jornal inglês The Sun afirmou que a equipe quer não só ampliar o contrato até junho de 2021, mas também aumentar em 4 milhões de euros seu salário atual.

Líder da Premier League com facilidade e com a classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões praticamente garantida, o treinador poderá ganhar um salário de 22,1 milhões de euros, cerca de 88 milhões de reais.

Apesar de ainda não ter conquistado nenhum troféu, o treinador espanhol parece ter encontrado o estilo de jogo da equipe inglesa. Na primeira fase das oitavas o time venceu por 4 a 0 o Basel.

A próxima partida acontece no dia 7 de março, mas já neste domingo a diretoria falaria publicamente da extensão do contrato na partida contra o Arsenal, pela final Copa da Liga Inglesa. Os times se enfrentam às 13h30 de Brasília e, em caso de título dos Cityzens, a decisão seria anunciada.