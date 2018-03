Jornal lista os atletas 'mais perigosos' fora de campo; três são do Brasil

Listas sobre os jogadores com maior salário, mais número de gols ou mais partidas por equipe são comuns. Mas nesta semana o jornal espanhol Marca fez algo diferente: lançou uma "seleção" com os jogadores mais procurados por terem problemas com a justiça. E mais: o Brasil é o campeão da lista, com três nomes.

No gol, o escolhido foi o goleiro Bruno, ex-Flamengo e Atlético-MG, condenado a 20 anos e 9 meses de prisão por ter assassinado Eliza Samudio em 2010. Na defesa, um dos escolhidos é o zagueiro Breno, ex-São Paulo e Bayern de Munique, condenado a 3 anos e 9 meses de prisão na Alemanha. Ele foi culpado por um incêndio que destruiu sua casa em setembro de 2011.

O outro brasileiro na ingrata lista é Robinho, que jogou pela seleção, pelo Santos e pelo Atlético-MG. O atacante foi condenado a nove anos de prisão por suposto crime de violência sexual em Milão, em 22 de janeiro de 2013.

Outros integrantes conhecidos da lista são o inglês Joey Barton, que ficou 74 dias preso por agredir uma mulher em uma briga no Reino Unido, e se envolveu em polêmica com Neymar após várias críticas. Ricardo Centurión, ex-São Paulo e atualmente no Racing, da Argentina, também está na seleção. Ele tentou subornar um policial em seu país após cometer delitos no trânsito.

Veja a seleção completa:

Bruno (preso), Serge Aurier (Tottenham-ING), Alexis Zárate (Spartak Jurmala-LET), Ruben Semedo (Villarreal-ESP) e Breno (Vasco), Adam Johnson (preso), Joey Barton (sem clube), Yordan Letchkov (aposentado), Ricardo Centurión (Racing-ARG), Michele Padovano (aposentado) e Robinho (Sivasspor-TUR).