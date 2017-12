Jornal Nacional presta homenagem às vítimas do voo da Chapecoense

A redação inteira do Jornal Nacional decidiu prestar uma homenagem às vítimas da tragédia com o voo da Chapecoense, que caiu na Colômbia e deixou 71 mortos. Ao fim do telejornal, Galvão Bueno fez um discurso emocionado.

"Sabemos como o esporte provoca emoção e paixão. Os atletas são e sempre serão os protagonistas. [...] Mas quem leva a emoção que o esporte provoca são os jornalistas. [...] Nos resta uma última homenagem aos jogadores, comissão técnica, dirigentes da Chapecoense e jornalistas de todos os veículos que nos deixaram hoje tão tragicamente", disse o narrador. Em seguida, a redação, já de pé, bateu palmas para os passageiros do avião.

Confira: