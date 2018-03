Jornal: Neymar aceita diminuir salário para vestir a camisa do Real Madrid

Dono do maior salário do futebol mundial, recebendo 30 milhões de euros (R$ 110 milhões) por temporada. Neymar aceitaria uma negociação para sair do Paris Saint-Germain e jogar no Real Madrid.

Segundo o periódico As, o brasileiro estaria disposto a diminuir o seu salário para entrar no patamar do time de Zidane. Cristiano Ronaldo, estrela da equipe merengue e quem recebe o maior pagamento atualmente, ganha cerca de R$ 82,9 milhões por temporada e Neymar teria que receber um valor equivalente.

Ainda segundo a publicação, Neymar vai receber um bônus de transferência e já estaria forçando a sua saída do PSG, após o presidente do clube, Nasse Al Khelaifi, afirmar que seria impossível ele ir para o Real.