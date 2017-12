'Olé' cria promoção para cobrir tatuagem amorosa pela do time do coração

A paixão por um time é algo para a vida toda, diferente de muitos amores que podem terminar quando menos se espera. Pensando nisso, o jornal esportivo argentino "Olé" criou a promoção "Paixão Permanente - volte a acreditar no amor", para que torcedores possam cobrir suas tatuagens de amores do passado por uma do seu time.

Só podem participar do concurso maiores de 18 anos e o resultado será divulgado no dia 14 de fevereiro, Dia de São Valentim, equivalente ao Dia dos Namorados no Brasil. Para participar é necessário enviar uma foto da tatuagem e um texto para o Facebook do jornal, explicando a história de desilusão. As quatro melhores poderão gravar na pele o amor pelo seu time do coração.

As quatro melhores serão premiadas com nova marca na pele do time do torcedor por cima.