Jornal: Paulinho é a maior surpresa do Campeonato Espanhol no ano

Paulinho é o grande surpresa do Campeonato Espanhol, segundo o jornal catalão Mundo Deportivo. Com a marca de seis gols na competição, feito que nenhum outro jogador da posição alcançou, o volante brasileiro ganhou destaque.

"Paulinho não só se tornou um dos 11 titulares de Ernesto Valverde, mas virou um dos homem-chave no meio-campo. O total de seis gols e duas assistências em 16 jogos fala por si que Paulinho promete dar muito mais alegria para os fãs no restante da temporada", diz a publicação do jornal.

Para consolidar a afirmação do próprio Mundo Deportivo, o veículo fez uma enquete perguntando aos seus leitores quem é o melhor estreante da Liga. O resultado não poderia ser diferente, Paulinho aparece na liderança com 84,27% dos votos.

Além do brasileiro, a lista dos estreantes conta com Dakonam Djené, Neto, Maxi Gomes e Gonçalo Guedes.