Jornal: Philippe Coutinho vai morar em mansão que já foi de Fàbregas

Recém-contratado pelo Barcelona, Philippe Coutinho já tem o endereço de sua nova residência. De acordo com o jornal Sport, o meia escolheu a antiga mansão de Cesc Fàbregas.

A casa fica localizada na zona de Castelldefels, há 20 km de Barcelona. Os novos companheiros de equipe, Messi e Suárez, também moram no bairro e agora serão vizinhos do brasileiro.

A publicação divulgou fotos do ambiente e detalhes do local. Em uma montanha, a nova residência de Coutinho tem vistas espetaculares. Em aproximadamente 750 metros quadrados e com vários andares, a mansão conta com ginásio, piscina, elevador e jardim.

Veja a galeria: