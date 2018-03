Jornal: PSG procura técnico para Neymar aprovar e Tite é candidato

Após a eliminação do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões, os rumores é de que o clube parisiense vai procurar um novo técnico para comentar a equipe. De acordo com o jornal El País, o novo treinador terá que passar pela avaliação de Neymar e Tite é um dos candidatos ao cargo.

+ Com Tite, websérie conta história de crianças que sonham em jogar futebol

+ Daniel Alves pede desculpas por declaração sobre a morte de Astori

+ Depois da eliminação, imprensa francesa especula Antonio Conte no PSG

Segundo o jornal, Nasser Al-Khelaifi, dono do time, se irritou com Unai Emery, atual técnico, após a falha de não passar pelo Real Madrid e vencer a tão sonhada Liga dos Campeões. A publicação cita três nomes para a substituição, sendo eles: Tite, técnico da seleção brasileira, Zinedine Zidane, treinador do Real Madrid e o ex-Barcelona Luis Enrique.

Ainda de acordo com o El País, Neymar seria o responsável por aprovar ou reprovar a contratação do novo treinador. Além disso, o craque brasileiro ainda teria a função de escolher os novos jogadores para reforçar o elenco do PSG. "Nunca na história do futebol um jogador gozou de mais prestígio e teve um salário tão alto em troca de tão poucas provas de lealdade", escreveu o jornal.

Vale lembrar que Neymar chegou ao PSG por 222 milhões de euros, cerca de R$ 822 milhões.