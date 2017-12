Jornalista dorme em entrevista e técnico do Barcelona se diverte

Um jornalista virou notícia durante a entrevista coletiva do técnico Luis Enrique, do Barcelona, após a vitória por 4 a 2 sobre o Valencia, domingo, pelo Campeonato Espanhol. O repórter simplesmente dormiu enquanto o treinador falava. Bem-humorado, Luis Enrique se divertiu com a situação inusitada.

"Nunca havia acontecido comigo... uma pessoa dormindo na sala de imprensa. É a primeira vez... (risos)... Bom dia, como vai?", brincou o treinador.

Ao final da entrevista, antes de se retirar do sala de imprensa, Luis Enrique ainda se desculpou com o jornalista pela brincadeira. A vitória levou o time catalão aos 63 pontos, na segunda colocação do Espanhol, a dois de distância do Real Madrid.