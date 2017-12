Mourinho atende celular de repórter durante coletiva no Manchester United

Às vésperas do clássico com o Liverpool, no próximo domingo, o técnico José Mourinho, do Manchester United, concedeu uma coletiva nesta sexta-feira. Tudo corria normalmente na entrevista, até que o um dos celulares colocados para gravar as falas do português tocou no meio de uma resposta.

Sem hesitar, Mourinho pegou o celular, atendeu à ligação e, se voltando para os outros jornalistas, disse: "É do talkSPORT". Com a plateia dando risadas, o repórter Dominic McGuinness se identificou como o dono do aparelho. "Ele não deveria estar tocando assim", disse o profissional do talkSPORT ao receber o celular do português. O "Special One", no entanto, não se incomodou com a interrupção e logo perguntou a todos: "Qual era a pergunta mesmo?"

Put it on silent next time, mate! pic.twitter.com/RreuxH1vDJ — Manchester United (@ManUtd) 13 de janeiro de 2017

Momentos depois, o próprio talkSPORT usou sua conta no Twitter para pedir desculpas pelo incidente na entrevista coletiva.