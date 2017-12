Jovem torcedor 'símbolo' de time inglês morre de câncer e provoca comoção

Quem acompanha o Campeonato Inglês, possivelmente conhece Bradley Lowery. O menino, que sofria com neuroblastoma, um tipo raro de câncer, ganhou destaque no mundo inteiro por causa do seu amor pelo Sunderland, se tornando uma espécie de mascote do clube. O jovem, porém, perdeu sua batalha contra a doença e faleceu nesta sexta-feira, causando grande comoção entre seus admiradores.

"O nosso corajoso menino foi se encontrar com os anjos hoje, dia 07/07/17, às 13:35 (horário britânico), nos braços da mamãe e do papai e rodeado pela sua família. Ele foi o nosso pequeno superherói e deu toda a luta, mas foi levado. Não há palavras para descrever o quão devastados nós estamos. Obrigado a todos pelo apoio e palavras. Durma bem, bebê, e voe bem alto com os anjos", postou um perfil no Facebook que acompanhava a trajetória do garoto contra a doença.

A morte de Lowery, de apenas 6 anos, repercutiu bastante, sendo um dos assuntos mais comentados no Twitter. Ele inclusive foi homenageado pela Premier League, o Campeonato Inglês e pelo Sunderland, seu time de coração: "Os pensamentos de todos estão com a família de Lowery após a triste notícia desta tarde".

We are sad to hear of the passing of Bradley Lowery, whose bravery touched the hearts of football fans around the world.#OneBradleyLowery pic.twitter.com/ACGP8oGUGT — Premier League (@premierleague) 7 de julho de 2017

Jermain Defoe, atacante que recentemente deixou o Sunderland para jogar no Bournemouth e que era considerado o grande ídolo do garoto, durante a semana chorou muito durante uma entrevista ao saber que Lowery tinha piorado muito nos últimos dias.