Juca Kfouri e ESPN são condenados a pagar R$ 120 mil a Jair Bolsonaro 

Em decisão de primeira instância, o jornalista Juca Kfouri e a ESPN foram condenados pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro a pagar R$ 120 mil por danos morais ao deputado Jair Bolsonaro.

Em seu programa Linha de Passe, da ESPN, Kfouri chegou a usar o nome do deputado ao falar sobre dois torcedores do Fluminense, que ofenderam rivais do Internacional em um vagão de trem no Rio de Janeiro, em dezembro de 2016. "Provavelmente são esses que saem por aí gritando o nome de Bolsonaro."

Na mesma sentença, Bolsonaro foi condenado a pagar R$ 6 mil a Juca Kfouri por ter gravado um vídeo para o jornalista. Nas imagens, ele chegou a dizer: "Para de falar besteira, Juca Kfouri! Tu foi torturado? Tá de brincadeira, né, Juca Kfouri? Tu tá merecendo levar, ó, um tabefe aí pra aprender a ser homem, tá ok, ô moleque?"

Em contato com o Fera, a ESPN afirmou que vai usar da possibilidade de recurso. "Acerca da sentença proferida na ação envolvendo o deputado Jair Bolsonaro, a ESPN do Brasil declara que recorrerá no prazo legal e acredita que a decisão será reformada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Vale registrar que, nessa mesma decisão, o deputado foi condenado a pagar indenização por danos morais a Juca Kfouri."