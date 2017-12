Jucilei se arrisca no saxofone e toca trecho do hino do São Paulo; assista

Jucilei mostrou uma nova habilidade em vídeo divulgado no canal do São Paulo, no Youtube. O volante revelou sua paixão pelo saxofone e ainda arriscou tocar umas notas do hino do São Paulo, acompanhado por um professor.

"Sou apaixonado por sax. É o meu hobby. Tive a oportunidade de aprender no ano passado, quando estava na China. Levei um cozinheiro para trabalhar comigo lá, ele também era músico e me deu aulas. Fiz três meses de aula”, revelou o volante.

Na sequência, o jogador ainda fez questão de ressaltar a força da torcida na temporada, que ajudou o clube a sair do perigo de rebaixamento.

"Fico sem palavra para falar sobre o que a torcida fez em 2017. Lotou o Morumbi, o Pacaembu, até treino. A torcida foi o décimo segundo jogador", declarou Jucilei.