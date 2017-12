Juiz fratura o pé e deixa gramado de ambulância na 2ª divisão do Paulista

A partida entre Água Santa e Bragantino, válida pela semifinal do Campeonato Paulista da Série A-2, já era tensa por si só, já que decidia o primeiro finalista e, consequentemente, o primeiro time com acesso garantido à primeira divisão do futebol paulista. Porém, o que chamou atenção foi a lesão do árbitro Luiz Flávio de Oliveira, que torceu o pé e teve que ser retirado de ambulância do gramado do estádio Distrital do Inamar, em Diadema.

O lance aconteceu aos sete minutos do segundo tempo, quando o time de Diadema vencia por 1 a 0 (placar final do jogo). No momento, Luiz Flávio acompanhava uma jogada de ataque do Bragantino quando escorregou na área; o lance ainda prosseguiu antes que o jogo fosse paralisado por mais de cinco minutos para que ele fosse retirado do gramado e substituído pelo quarto árbitro, Roberto Pinelli. Segundo o SporTV, que transmitiu a partida, Luiz Flávio fraturou o tornozelo na jogada.

Apesar do lance doloroso, Luiz Flávio não escapou das brincadeiras nas redes sociais. Responsável por apitar jogos importantes do futebol brasileiro, ele não é unanimidade em todas as torcidas. A do São Paulo, por exemplo, reclama bastante do gol impedido marcado por Jô na primeira semifinal do Paulistão, quando o Corinthians venceu por 2 a 0. Veja os melhores comentários:

CORINTHIANS PERDEU SEU MAIOR CRAQUE PRA TEMPORADA COM A LESÃO DE LUIS FLAVIO DE OLIVEIRA, SORTE Q TEM UM ENORME ELENCO PRA ESSA POSIÇAO — MAIKE SEP ⓟ (@maikemisere) 2 de maio de 2017

Luis Flávio de Oliveira fratura o tornozelo e desfalca o Corinthians por 6 meses! #ForçaGuerreiro — COÉ RAPAZIADA (@rodrigocesar86) 2 de maio de 2017

Rapaz, Luis Flávio de Oliveira conseguiu quebrar o pé de forma feia apitando Água Santa vs Bragantino agora a pouco. Num escorregão! — Butters (@SBotarelli) 2 de maio de 2017