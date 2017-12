Preparador físico do Corinthians dá 'voadora' em técnico do Red Bull

Após o empate em 1 a 1 entre Corinthians e Red Bull Brasil, nesta quinta-feira, membros das comissões técnicas dos dois clubes se envolveram em uma confusão no caminho para os vestiários da Arena corintiana.

Como relatado na súmula pelo árbitro Salim Fende Chavez, Walmir da Cruz Cref, preparador físico corintiano, agrediu com uma voadora nas costas Alberto Valentim, técnico do time visitante. Em entrevista à ESPN Brasil, Valentim preferiu não comentar sobre o caso. "Não tem versão, a diretoria depois fala, as pessoas estavam lá perto, quero curtir esse empate."

Alessandro, gerente de futebol do Corinthians, também não opinou sobre o caso. "Não presenciei, quando cheguei todo mundo estava no vestiário. Sinceramente não vi nada, também não posso dizer algo que não vi. Me estranha o relato. Só eles podem responder o que aconteceu."

LEIA AO RELATO COMPLETA NA SÚMULA FEITO PELO ÁRBITRO SALIM FENDE CHAVEZ

"Após o termino da partida adentrou no vestiário da equipe de arbitragem o fiscal e encarregado dos fiscais da FPF, o Sr. Sidney Roberto da Silva, com o objetivo de nos relatar o que presenciou após o término do jogo:

'Na rampa de acesso aos vestiários das equipes, o preparador físico da equipe Sport Club Corinthians Paulista, o Sr. Walmir da Cruz, e o técnico da equipe Red Bull Futebol e Entretenimento Ltda., o Sr. Alberto Valentim do Carmo, estavam se desentendendo verbalmente, o que foi contido por alguns seguranças. Quando a situação já parecia estar normalizada, o Sr. Walmir da Cruz atingiu as costas do Sr Alberto Valentim do Carmo com uma voadora. Por mais uma vez os seguranças agiram e conseguiram controlar a situação. Em nenhum momento percebi o técnico Alberto Valentim do Carmo agredir ou revidar a referida agressão.'

Por fim, esclareço que a equipe de arbitragem só não presenciou o que foi relatado pelo Sr. Sidney Roberto da Silva, fiscal e encarregado dos fiscais da FPF, em virtude de ainda estarmos dentro do campo de jogo aguardando as saídas das equipes após o término da partida."