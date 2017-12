Juiz salva vida de jogador que teve convulsão em campo; assista

A atuação do árbitro Yael Falcón Perez chamou atenção no jogo entre San Miguel e Defensores Unidos, pela Primeira C metropolitana da Argentina, correspondente à quarta divisão do país. Porém, não foi por causa de um erro ou tampouco um acerto durante o jogo. Ele foi responsável pelos primeiros socorros a um jogador que sofreu uma convulsão durante a partida.

Salva-vidas nos horários em que não está apitando, o juiz foi diretamente em direção a Isaías Olariga logo após o atleta bater sua cabeça em um adversário. Como atua na área, o profissional foi importante para ajudar o atleta. "Quando se está virado para cima, a principal causa de morte é o sufocamento pela língua. O que eu fiz foi colocá-lo em uma posição de segurança e a língua na lateral para permitir a respiração", explicou, em entrevista ao jornal Clarín.

Depois do incidente e dos primeiros socorros feitos pelo árbitro, Olariga foi encaminhado para um hospital próximo e foi diagnosticado com um hematoma intracerebral e um afundamento de crânio.