Julia Roberts tieta Cristiano Ronaldo e Messi no Santiago Bernabéu

A atriz norte-americana Julia Roberts foi a convidada de honra do Real Madrid para o clássico contra o Barcelona no último domingo, no Santiago Bernabéu. Considerada recentemente a mulher mais bonita do mundo, a atriz não conteve a empolgação de conhecer a principal estrela do time de Madri: Cristiano Ronaldo. "O meu coração está a bater tão rápido. É incrível", disse a atriz.

As imagens do encontro rodaram o mundo e o Barcelona decidiu responder publicando em suas redes sociais uma foto da atriz com Messi, tirada ao final da partida. Depois da atuação digna de um Oscar de Messi, fica fácil compreender porque a atriz decidiu conhecer o argentino.

Com dois gols, Messi liderou o Barcelona na vitória por 3 a 2 sobre o Real Madrid. A vitória catalã só veio aos 47 minutos do segundo tempo quando o camisa 10 calou o Santiago Bernabéu, ao marcar seu gol número 500 com a a camisa do time espanhol.

@leomessi & Julia Roberts And the Oscar (always) goes to Leo Messi #FCBarcelona #Messi #JuliaRoberts Uma publicação compartilhada por FC Barcelona (@fcbarcelona) em Abr 24, 2017 às 12:42 PDT