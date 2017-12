Juntos em festa de Medina, Marquezine e Neymar posam de Batman e Mulher-Gato

Os rumores com a volta do namoro entre Bruna Marquezine e Neymar ganham força após as aparições públicas das celebridades. Na madrugada desta quinta-feira, o jogador divulgou uma foto no Snapchat ao lado da atriz, o registro aconteceu na festa à fantasia do surfista Gabriel Medina.

Neymar, fantasiado de Batman, e Marquezine, de Mulher-Gato, curtiram a celebração dos 23 anos de Medina, que roubou a cena vestido de jogador de beisebol. O encontro aconteceu em Maresias, no litoral de São Paulo, e também contou com a presença do jogador de vôlei Bruninho, do surfista Miguel Pupo e do piloto de Fórmula 1, Felipe Nasr. E aí feras, vocês shippan o casal Bruney?