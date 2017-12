Justin Bieber teria recebido bolada para vestir camisa do Palmeiras em show

As redes sociais e os fãs foram à loucura quando o cantor Justin Bieber vestiu a camisa 6 do Palmeiras, em show que ocorreu no último dia 1º, no Allianz Parque, em show da turnê mundial Purpose. Mas a simpatia pelo Verdão, ao que parece, não foi tão "espontânea" assim. Segundo informações do portal iG Esporte, o astro teria cobrado - e recebido - cerca de R$ 600 mil (US$ 160 mil).

Até mesmo a escolha do número da camisa teria sido feita por conta das preferências do cantor canadense (a camisa 6 é a usada pelo lateral-esquerdo Egídio). Vale lembrar que Bieber fez uma série de exigências no período em que esteve no Brasil, para três apresentações - entre elas, carros blindados para seu transporte e um chef especializado em culinária japonesa disponível 24 horas por dia.

O Palmeiras, segundo a reportagem, nega veementemente que Justin Bieber tenha recebido qualquer quantia em dinheiro para vestir a camisa alviverde. De acordo com o clube, "entregar uniformes aos artistas nos shows dentro do Allianz Parque é uma prática comum, sendo que fica a critério do músico utilizar ou não a camisa", segundo o iG. O astro teria recebido a camisa de presente quando jogava basquete no clube, antes do show.

Além do cantor, alguns empresários que contribuíram para a logística da camisa do Palmeiras também teriam faturado uma boa quantia de dinheiro, segundo o iG - entre eles, a patrocinadora Crefisa.