Justin Bieber veste camisa do Palmeiras em show e bagunça vestiário

Em sua terceira passagem pelo Brasil, o cantor Justin Bieber se apresentou no Allianz Parque neste sábado e vestiu a camisa do Palmeiras, enquanto cantava alguns de seus maiores sucessos. Nas costas, a camisa branca levava seu nome e o número seis. O astro canadense ainda fará mais um show extra no estádio do Verdão neste domingo.

O registro fez muito sucesso nas redes sociais. Enquanto torcedores do Palmeiras se mostraram felizes com a homenagem do cantor e a exposição gratuita, torcedores adversário aproveitaram para tirar sarro.

Depois da apresentação, a equipe de dançarinos de Bieber gravou um vídeo fazendo a farra no vestiário do Palmeiras. Ao som da música “This Is How We Do It”, de Montell Jordan, os dançarinos se empolgaram na brincadeira e até subiram no armário dos atletas. No twitter, os torcedores do Palmeiras se irritaram e reclamaram da ação da equipe do cantor.

Destruiu o nosso gramado e profanou nosso vestiário. MUITO feliz com a WTorre trazendo a #PurposeTourSaoPaulo1 pro @AllianzParque. ¬¬ — MatheusBotturaRaulli (@mbraulli) 2 de abril de 2017