Justin Bieber visita treino do Barcelona e tira fotos com Neymar

Justin Bieber se não fosse cantor provavelmente seria jogador de futebol. E gostaria de jogar no Barcelona, junto com Neymar e Messi. O cantor canadense visitou o CT do Barça hoje e tirou uma foto com o seu amigo brasileiro no treino. Ao fundo, Rafinha Alcantara, meio campo do time catalão e também brasileiro, ergue os braços para aparecer na foto. Além de Rafinha, Gil Cebola, que é amigo de Neymar, e o promoter David Brazil também estavam no CT e registraram o momento com Justin.

Neymar também bateu uma bolinha com Justin e publicou uma foto em seu Twitter brincando com as habilidades defensivas do garoto.

Training today! Uma foto publicada por Gilmar Araujo Lima Ferreira (@gilcebola) em Nov 21, 2016 às 3:47 PST