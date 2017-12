Juventus lança projeto para quem quer ser jogador profissional por um dia

Quem quiser viver a experiência de ser jogador de futebol profissional por um dia - com direito uniforme personalizado (camisa, short e meião), preleção com ex-jogadores profissionais e toda a estrutura de uma verdadeira partida, com placar e arbitragem, hino nacional, ter a performance gravada em vídeo e até dar entrevista coletiva - já pode se inscrever para participar, por um dia, do projeto "Jogar na Javari", na Mooca, casa do Clube Atlético Juventus.

O clube anunciou a primeira edição do evento, que reunirá equipes formadas pela própria população e apaixonados por futebol em geral para disputar partidas de dois tempos de 20 minutos cada. Vai ser no sábado, dia 12 de agosto, véspera do Dia dos Pais.

Os candidatos a craque podem adquirir individualmente seu lugar em algum time ou organizar a equipe completa. O "passe" para participar da experiência já está à venda pela internet, por um valor de R$ 600.

Para quem quiser ir apenas acompanhar as partidas, o valor é simbólico - um quilo de alimento não perecível - e que o clube vai doar para instituições de caridade do bairro da Mooca. Além do espetáculo esportivo, o público terá à disposição um espaço kids com monitores, espaço bem-estar e área de alimentação com food trucks.

Mais informações sobre o projeto também podem ser obtidas aqui, pelo Facebook, ou no site do Clube Juventus.