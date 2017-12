Kaká dá basta em 'briga' com Juca Kfouri e diz perdoar 'ataques pessoais'

A entrevista de Juca Kfouri divulgada nesta terça-feira pelo Portal UOL, em que disse que não perdoa Kaká por causa de uma polêmica envolvendo os dois durante a Copa do Mundo de 2010, continua repercutindo nas redes sociais e chegou até o jogador do Orlando City, que decidiu amenizar o clima ruim entre eles.

"Querido Kfouri, eu te perdoo por todos ataques pessoais que você me fez! Jesus te ama e eu também!", disse Kaká, através de seu Twitter, colocando um ponto final no caso que começou depois de uma coluna publicada pelo jornalista, afirmando que o atleta estava jogando a Copa do Mundo no sacrifício e que isso poderia lhe causar consequências para a sequência da carreira.

Querido Kfouri eu te perdoo por todos ataques pessoais que você me fez! Jesus te ama e eu também! https://t.co/WeZYtUK5TF — Kaka (@KAKA) 7 de março de 2017

Na ocasião, o meia, que atuava no Real Madrid, considerou aquilo uma perseguição por causa de sua religião: "O que me deixa triste é que o problema dele comigo não é profissional, mas porque ele não aceita minha religião. Porque eu sou uma pessoa que segue Jesus Cristo. Eu o respeito com oateu, e gostaria que ele me respeitasse como seguidor de Jesus Cristo", disse ele durante uma entrevista coletiva em uma pergunta de André Kfouri, filho de Juca.