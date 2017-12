Kaká dança com a namorada e Lucas Moura não perdoa: 'Tomou sopa de gesso?'

Neste final de semana, algumas celebridades brasileiras publicaram vídeos dançando para promover o lançamento do single "À Vontade", Ivete Sangalo com Wesley Safadão. Entre as pessoas que postaram vídeos estava Kaká, que atualmente está no Orlando City, da Major League Soccer (MLS).

Em seu perfil no Instagram, o ídolo do Milan aparece arriscando alguns passos com a namorada, Carol Dias. E é só arriscando mesmo, porque ele realmente não tem muito jeito para dança.

E a melhor definição para o talento dele como dançarino é o comentário feito por Lucas Moura, do Paris Saint-Germain: "Tomou sopa de gesso?"

Muito outros seguidores de Kaká publicaram diversas risadas após o comentário de Lucas e até concordaram com ele.