Kaká 'mita' em resposta a palmeirense que o chamou de 'ex-jogador'

Ainda sem anunciar qual será seu destino no futebol, Kaká ganhou repercussão nas redes sociais nesta semana ao responder um palmeirense no Instagram. Em uma foto do meia-atacante publicada no perfil oficial da emissora Esporte Interativo, um usuário provocou, dizendo que ele é "ex-jogador desde saiu do Milan".

Na sequência, o próprio Kaká foi ao post e usou o bom humor para ironizar o rival: "Verdade, só voltei a jogar em 2014 para ganhar de vocês duas vezes e parei de novo". Apesar da interação do ex-são-paulino com os seguidores, o Esporte Interativo apagou o post.

Antes se transferir ao Orlando City, Kaká atuou por meia temporada no São Paulo em 2014. Naquele ano, ele esteve em campo nas duas vitórias para o tricolor sobre o Palmeiras, ambas no Campeonato Brasileiro.

Na partida válida pela 15ª rodada, disputada no Pacaembu, em agosto, o time do Morumbi levou a melhor por 2 a 1, com gols de Alexandre Pato e Alan Kardec. Já no returno, em novembro, na 34ª rodada, o São Paulo venceu por 2 a 0, com gols de Luis Fabiano e Rafael Tolói.