Kaká não pretende ficar mais no futebol dos Estados Unidos

Kaká não deverá chegar até o fim do seu contrato com o Orlando City, dos Estados Unidos. O meia já deixou claro que não pretende continuar na Liga Norte-Americana em 2017, embora tenha contrato até o fim da temporada. Ele joga na Flórida. Mas Kaká ainda não sabe qual será o seu destino. O futebol brasileiro pode ser uma opção. Os torcedores do São Paulo estão animados com possibilidade de ele voltar para o Morumbi. Nada está certo. E ainda isso é um sonho.

"Não sei ainda. Quero ficar no futebol. Esse é meu último ano no Orlando", disse o brasileiro em entrevista publicada nesta semana pelo canal Desimpedidos no Youtube. "Se eu voltasse para cá (Brasil), era São Paulo. Muito difícil jogar em outro clube." A Inglaterra poderá ser seu destino.