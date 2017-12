Acompanhando o São Paulo, Kaká sonha em ser treinado por Rogério Ceni

Em sua última temporada com a camisa do Orlando City, o atacante Kaká afirmou, em entrevista ao programa Esporte Fantástico, da Record TV, que seu desejo para 2018 é retornar ao Brasil, principalmente para ficar mais próximo dos filhos.

No entanto, o brasileiro também revelou um sonho que pode deixar a torcida do São Paulo animada: um dia ser treinado por Rogério Ceni. "Estou curtindo muito essa fase do Rogério. Ele é um cara que eu admiro e tenho um carinho. A minha torcida é para que o São Paulo continue bem. E ter ele como treinador um dia seria uma experiência muito legal", disse Kaká.

Ele ainda afirmou que acompanha a todas as partidas do tricolor e que conversa com Ceni ao final de cada uma delas. "Eu torço a cada partida do São Paulo. Coloquei um aplicativo no celular para ir avisando o resultado e, acabando os jogos, eu mando mensagens para o Rogério dando os parabéns."

Além da própria carreira e do São Paulo, Kaká também falou sobre Neymar, acreditando que o craque pode chegar como forte candidato ao prêmio de melhor jogador do mundo, da Fifa. Ele, no entanto, fez uma brincadeira para não cravar o camisa 11 do Barcelona como próximo vencedor do troféu. "Acredito que seria o Neymar o próximo da lista de melhor do mundo, por tudo aquilo que ele tem feito no Barcelona. Mas acho que se ele mudasse o nome pra 'Reymar' a chance seria grande, já que todos os brasileiros que ganharam começam com a letra 'R'", respondeu, se referindo aos jogadores brasileiros que já ganharam o prêmio: Romário, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e ele próprio, conhecido como Kaká, mas que se chama Ricardo.

