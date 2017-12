Kaká será uma das estrelas da liga americana em jogo contra o Real Madrid

O brasileiro Kaká, do Orlando City, será um dos titulares da seleção de jogadores da MLS, a liga de futebol dos Estados Unidos, que disputará um amistoso contra o Real Madrid no próximo dia 2 de agosto, em Chicago. Jogador do clube espanhol entre 2009 e 2013, ele foi um dos mais votados pelos torcedores para fazer parte do time, ao lado de outros grandes nomes do futebol mundial que agora atuam nos EUA.

Um deles é o meia alemão Bastian Schweinsteiger, do Chicago Fire. Outro titular é o atacante espanhol David Villa, acostumado a fazer gols no Real Madrid em suas passagens por Atlético de Madrid, Valencia e Barcelona.

Just another day in the park. Introducing the Fan XI for the #MLSAllStar game pres. by @Target. pic.twitter.com/p0qEJ8ilee — Major League Soccer (@MLS) 7 de julho de 2017

Além deles, foram "convocados" o goleiro Tim Howard (Colorado Rapids, os zagueiros Greg Garza (Atlanta United), Graham Zusi (Sporting Kansas City) e DaMarcus Beasleu (houston Dynamo), os meias Miguél Almirón (Atlanta United) e Michael Bradley (Toronto FC), Nemanja Nikolic (Chicago Fire) e Sebastian Giovinco (Toronto FC).