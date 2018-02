Kaká visita CT do São Paulo e Luis Fabiano aparece com camisa tricolor; assista

Recém-aposentado dos gramados, Kaká visitou nesta sexta-feira o CT do São Paulo, na Barra Funda, e se reuniu com ídolos da história recente do clube, como Lugano, Raí e Luis Fabiano, que faz tratamento após uma cirurgia no joelho direito, no Reffis do clube.

O encontro aconteceu antes da apresentação do meia-atacante Valdívia, novo reforço do São Paulo. Nas redes sociais, o São Paulo publicou a foto em que os quatro ídolos aparecem com o recém-contratado, e brincou: "Como você definiria esse grupo: #poko...?", em referência às brincadeiras de Valdívia.

Na foto, Luis Fabiano aparece pela primeira vez, oficialmente, com uma camisa de treino do São Paulo. O jogador se trata no CT tricolor desde o início da semana passada, mas não tinha autorização para aparecer com o emblema do clube porque ainda tinha contrato com o Vasco. A rescisão com a equipe carioca foi definida na quinta.

Na quinta, o presidente do clube tricolor, Carlos Augusto de Barros e Silva, admitiu que existe possibilidade de que Luis Fabiano volte a jogar no São Paulo, mas primeiro a equipe vai acompanhar seu tratamento, e uma possível negociação só pode iniciar em pelo menos três meses.

No fim do ano passado, o São Paulo pensou em ter Kaká como reforço para 2018, depois que o atleta rescindiu contrato com o Orlando City. O atleta, porém, decidiu se aposentar como jogador.