Kayke zoa Neymar e craque responde: "Se quiser o caminho das pedras, só falar"

Neymar foi peça chave na vitória do Brasil sobre o Paraguai por 3 a 0, mas aquele pênalti perdido pelo craque parece não ter ficado por isso mesmo.

No Twitter, o atacante do Santos, Kayke Moreno, publicou na quinta, 30, um vídeo de sua cobrança de pênalti convertida contra o Novorizontino, na vitória do peixe por 3 a 1.

"Alô, Neymar, se quiser umas aulinhas, chega aqui na Vila Belmiro", zoou o atacante.

A resposta bem-humorada do craque do Barcelona foi no mesmo tom: "Parabéns pela batida! E se você quiser o caminho das pedras da Vila, é só falar, mando alguns vídeos de gols, não de pênalti", respondeu.

"Você que é aluno do Neymar, pô!", brincou uma usuária da rede social. "Ele é o cara", retrucou Kayke.