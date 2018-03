Kenedy aplica elástico e caneta humilhantes em lateral português

O ala brasileiro Kenedy, do Chelsea, aplicou o drible mais humilhante desta semana no futebol mundial. O lance aconteceu no empate em 1 a 1 contra o Norwich, pela terceira rodada da Copa da Inglaterra, nesta quarta-feira, 17.

Depois de dominar no peito um lançamento longo, praticamente na linha lateral esquerda, o ex-jogador do Fluminense deu um elástico seguido de uma caneta no português Ivo Pinto. Assim que deixou o lateral na saudade, partiu para cima de Harrison Reed, que cometeu falta.

A partida desta quarta, 17, foi realizada porque o primeiro jogo terminou empatado, em 0 a 0. No replay, o empate em 1 a 1 persistiu até o final da prorrogação. Na disputa por pênaltis, melhor para o time de Londres, que venceu por 5 a 3. Na quarta rodada, o Chelsea enfrentará o Newcastle, que precisou de apenas um encontro para eliminar o Luton Town, por 3 a 1.

A permanência de Kenedy no Chelsea ficou ameaçada durante a última pré-temporada. Na excursão do clube à China, o brasileiro publicou algumas fotos em uma rede social insultando um segurança local. As imagens causaram polêmica no país e ele chegou a voltar à Inglaterra durante a viagem. Apesar de especulações de sua saída, ele foi mantido no clube por Antonio Conte.

Em 2017/18, Kenedy atuou em cinco partidas, todas como titular, sendo duas na Copa da Inglaterra e três na Copa da Liga Inglesa. Nesta última, anotou seu único gol na temporada, contra o Nottingham Forest, em setembro.

Kenedy ainda não foi usado pelo técnico italiano nas principais competições do Chelsea, ficando no banco em quatro partidas do Campeonato Inglês e duas da Liga dos Campeões.