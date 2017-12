Klopp pede que esqueçam Coutinho e garante que não o venderá ao Barcelona

Após mais de cinco semanas afastado, o meia-atacante Philippe Coutinho retornará ao Liverpool nesta quarta-feira, na semifinal da Copa da Liga Inglesa, contra o Southampton. Na coletiva antes da partida, o técnico Jurgen Klopp deixou bem claro que o clube não irá vender o jogador ao Barcelona. Segundo alguns veículos de imprensa europeus, as ofertas dos catalães variam entre 60 milhões e 65 milhões de libras (de R$ 233 milhões a R$ 252,4 milhões).

"Nunca tivemos nenhum ideia, plano ou conversa sobre isso porque ele é nosso jogador e não há outras intenções. E nada mudou", disse Klopp. O alemão ainda pediu para que os clubes deixassem Coutinho de lado durante o período em que ele ficou machucado. "Seria legal se os times pensassem dessa maneira e esquecessem um jogador completamente enquanto ele está afastado por cinco ou seis semanas. Mas grandes clubes não pensam assim, infelizmente."

Jurgen Klopp garantiu que Coutinho deve ficar no banco de reservas no jogo desta quarta-feira e que terá grandes chances de ir a campo no clássico com o Manchester United, no próximo domingo.