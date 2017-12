Kobe Bryant aproveita viagem a Paris para visitar treino do PSG

A lenda e ex-jogador de basquete Kobe Bryant aproveitou sua passagem por Paris para compromissos com sua patrocinadora para visitar o treino do Paris Saint-Germain, nesta sexta-feira.

A maior estrela da NBA da última década cumprimentou e bateu papo com Neymar, Thiago Motta, Lucas Moura e demais jogadores do time parisiense. No Instagram, o clube exaltou a visita: "Como deixar o CT com ainda mais estrelas? A gente recebe o Kobe Bryant para uma visita!"

Na quinta, o astro já tinha se encontrado com Neymar, em evento promovido pela Nike, patrocinadores de ambos, em que o brasileiro até se arriscou no basquete - sem muito sucesso.